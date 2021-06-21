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陳豪獲仔女送吻賀父親節

2021-06-21 列印
■陳豪與森美父親節都要工作。
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　　由陳豪和森美粵語聲演的動畫《比得兔2：走佬日記》昨日舉行首映禮，適逢父親節，陳豪笑言三名子女已跟他不停講父親節快樂又送吻。

　　森美表示要開工，於是提早慶祝父親節，大仔剛從英國回港現正接受隔離，待出關後再一齊吃飯，又爆經常跟老婆夾計輪流提醒子女有節日來臨，笑言：「我個女都忍唔住話點解互相提我哋預備嘢！但今早女兒親手煮芝士蛋畀我食同沖杯咖啡。」



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