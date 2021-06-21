  • 2021年6月21日 星期一
  • 30º
  • 73%
熱門： 蘋果日報打針優惠恒基偷渡台灣炎明熹

日報新聞 > 娛樂

Anson Lo強抱隊友嚇親Ian

2021-06-21 列印
■Anson Lo從後抱起Ian，嚇親對方。
Previous Next

　　昨日父親節，不過Anson Lo（盧瀚霆）前晚已在社交網預告自己昨晚有一項有趣工作，有指他是為昨晚開騷的Serrini擔任演出嘉賓，雖然Anson Lo未能陪爸爸慶祝父親節，但當他回家看到爸爸在沙發睡着，便鬼馬地偷拍了爸爸的睡相分享到社交網。

　　此外，他又在限時動態上載短片，示範怎樣向MIRROR成員強行抱抱，片段中他先後抱了Alton、Frankie、AK、Ian及Jeremy，教主抱完眾人後留言：「大家都好像好享受。」但被抱完的Ian嚇得逃跑。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd