香港連續十四天本地「零確診」，是抗疫一年半以來的標誌性成果。港府因應疫情風險緩和，放寬食肆、酒吧、夜店、卡拉OK、派對房等的限聚令，既滿足市民的需求，也有助各行業的營運逐步回復正常。但市民和相關業界必須緊記，疫情只是回落，並未過去，不能放鬆，業界要嚴守最新的限聚令，不得陽奉陰違。 大家不健忘的話，會記得歌舞群組一度令香港疫情風聲鶴唳。現在當局放寬限聚令，最怕有人誤以為社交活動安全，把抗疫措施拋諸腦後，在室內處所肆意妄為，大搞慶祝派對，不久後又釀成新的染疫群組，令公眾的抗疫努力付諸東流。 各業界要配合新法令之餘，也要確保防疫措施一絲不苟，以保持較寬鬆的營運環境得以延續。若遇上...

2021-06-22