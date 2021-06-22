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手機失而復得好感動 ﻿喬寶寶做半日店長﻿﻿籌款助印度抗疫﻿

2021-06-22 列印
■喬寶寶做半日印度餐廳店長，望籌得更多善款助印度抗疫。
■喬寶寶喺蘇格蘭同妹妹及妹夫合資經營印度餐廳，會入埋廚房整地道薄餅。
■當日晚上，寶寶同《我的印度男友》演員出席小型祝捷暨印度導演Sri Kishore生日會，寶寶話《我》片反應好，唔排除開part 2。
■日前喬寶寶唔小心將手機遺留喺的士，司機執到即物歸原主，令他非常感動。
■喬寶寶口花花落力o氹兩位中女客人，顧客好受落。
■喬寶寶細心向顧客講解餐牌菜式。
■寶寶大讚作為好兄弟嘅印度餐廳老闆好有心，不時幫助本港弱勢社群。
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　　雖然印度新冠疫情持續放緩，最新確診及死亡人數明顯下跌，但印裔港人喬寶寶心繫家鄉，日前中午，他變身印度餐廳店長，做半日義工籌款助印度抗疫。另外，寶寶日前唔小心將手機遺留的士，沒想到致電手機時，司機沒問他收取任何回報就物歸原主，令他非常感動。採訪：方騫平、譚壹致

場地：Curry Leaf Indian [email protected]佐敦茂林街



　　由於喬寶寶喺蘇格蘭同妹妹及妹夫合資經營印度餐廳，每周都會落去幫吓手，所以今次由試菜到招呼人客、出菜、洗碗樣樣都冇難度。呢位店長仲好盡責，走勻全場問客人：「啲嘢好唔好食？」又發揮o氹女本色，執枱時搞鬼地笑問女顧客：「使唔使拎埋個茶壺走？」o氹到兩位笑點好低嘅中女笑住走，賓至如歸。

　　喬寶寶大讚相熟嘅印度餐廳老闆好有心，兩年前疫情爆發初期，他訂咗兩個貨櫃嘅口罩，出錢出力派畀本港弱勢社群，o依家又捐助同鄉，當日老闆除咗捐出全日收益，再補貼多5萬港幣，共籌得6位數字港元善款。喬寶寶在蘇格蘭有屋有餐廳，其實年輕時都捱過苦：「後生做過洗碗、送外賣、洗廁所、跟車、倒垃圾等工作，呢啲工種好多年輕人都唔肯做，多數交畀南亞裔人做，但我哋勝在夠勤力，唔介意做，最緊要有工開。」問他可會在港搞印度餐廳？寶寶坦言有諗過，但香港租金及裝修費太貴，計落利潤好低，除非喺工廠區做快餐，仲要多份人夾先至化算。另外，印度最新單日疫情，新增數字去返近兩個月低位，喬寶寶話聽落好似少咗好多，其實實質數字都唔少，期望年底超過6成人可以打齊兩針，到時能擴大防疫網。

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