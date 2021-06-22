場地：Curry Leaf Indian [email protected]佐敦茂林街
由於喬寶寶喺蘇格蘭同妹妹及妹夫合資經營印度餐廳，每周都會落去幫吓手，所以今次由試菜到招呼人客、出菜、洗碗樣樣都冇難度。呢位店長仲好盡責，走勻全場問客人：「啲嘢好唔好食？」又發揮o氹女本色，執枱時搞鬼地笑問女顧客：「使唔使拎埋個茶壺走？」o氹到兩位笑點好低嘅中女笑住走，賓至如歸。
喬寶寶大讚相熟嘅印度餐廳老闆好有心，兩年前疫情爆發初期，他訂咗兩個貨櫃嘅口罩，出錢出力派畀本港弱勢社群，o依家又捐助同鄉，當日老闆除咗捐出全日收益，再補貼多5萬港幣，共籌得6位數字港元善款。喬寶寶在蘇格蘭有屋有餐廳，其實年輕時都捱過苦：「後生做過洗碗、送外賣、洗廁所、跟車、倒垃圾等工作，呢啲工種好多年輕人都唔肯做，多數交畀南亞裔人做，但我哋勝在夠勤力，唔介意做，最緊要有工開。」問他可會在港搞印度餐廳？寶寶坦言有諗過，但香港租金及裝修費太貴，計落利潤好低，除非喺工廠區做快餐，仲要多份人夾先至化算。另外，印度最新單日疫情，新增數字去返近兩個月低位，喬寶寶話聽落好似少咗好多，其實實質數字都唔少，期望年底超過6成人可以打齊兩針，到時能擴大防疫網。