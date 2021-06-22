《聲夢傳奇》參賽者姚焯菲（Chantel）前晚在《開心大綜藝》獻聲賀父親節，對於爸爸被指貼身睇實她，她表示：「屋企人是關心我，怕我大壓力，其實每次錄影父母都會跟。」問父母是否擔心學壞？Chantel指家人希望她成為乖的小朋友，自己也很清楚想做循規蹈矩的人。另外，為新劇《刑偵日記》宣傳的袁偉豪被問到最不想合作的對手時，他笑指是黃智雯：「和她合作這兩年都冇乜工作做，她腳頭不太好，雖然都有人以為我結婚後不用再做。」他事後受訪稱純屬開玩笑。談到兩年來少工作，袁偉豪直言疫情下少出街，選擇在家中沉思。問是否有人群恐懼症？他稱做藝人情緒容易大起大落，幸好太太張寶兒支持他，在家傾談幫他不少。