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沈卓盈為湊仔不敢搽護膚品

2021-06-22 列印
■沈卓盈產後首度出席公開活動，身形十分弗。
■沈卓盈、鄧月平及黎紀君宣傳有線奧運會。
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　　沈卓盈誕下兒子個半月以來深居簡出，昨天首度出席公開活動，為有線電視宣傳播放「2021東京奧運會」節目，同場還有鄧月平及黎紀君。

　　沈卓盈表示前天與老公慶祝首個父親節，她透露自己特別外出購買父親節蛋糕，可是因工人星期日放假，二人為照顧兒子，搞到差不多到凌晨才有時間慶祝：「我也想老公首次父親節開心和有意義。（孩子似你較多嗎？）我覺得他張開眼睛似我，合上眼睛時似老公。」沈卓盈稱為照顧兒子不眠不休，就連護膚品和潤唇膏也不敢用，只因她仍餵人奶及不時錫錫孩子。



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