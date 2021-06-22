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濱崎步產後復工被指變臉

2021-06-22 列印
■步姐的下巴在新MV中又尖又長，懷疑又變臉。
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　　42歲日本天后濱崎步今年4月才誕下第二胎，已急不及待復工賺奶粉錢，日前她公開新歌《23rd Monster》MV，MV氣氛陰森恐怖，步姐更在一幕出現獠牙，全程黑色低胸晚裝及穿鬆身褲的她，似乎未收身。大前日她在網上宣傳新MV時，被發現盛傳是BB經手人的舞蹈員男友荒木駿平都有讚好。不過有網友就指MV中步姐的下巴又尖又長，懷疑她整容。



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