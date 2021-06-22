逾千「鏡粉」逼爆中環 姜濤孖雙Anson 閃現20分鐘即撇

人氣男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和江𤒹生（Anson Kong）昨日現身中環，為品牌限定店擔任活動嘉賓，吸引逾千「鏡粉」齊集現場，逼爆商場每個角落，當中不少人未換校服已趕來，有人為霸靚位在晨早7點到場，更有富貴fans不惜光顧場內cafe，務求在最佳位置睇偶像，最終三子為免發生混亂，僅現身20分鐘便離開。活動原定時間為下午3時，但MIRROR三位成員姜濤、Anson Lo及AK遲遲未現身，粉絲不時呼叫偶像名字，儼如開騷一樣熱鬧。到3時40分，三人到場後，先逐一在台下為大會影硬照，亦十分識做不時向在場的粉絲揮手，其後又跟品牌高層合照，雖然等候已久，但高層與三子合照時表現得好開心，似乎十分滿意現場的熱鬧氣氛。MIRROR的經理人花姐全程跟實，不時提點他們，花姐也表示為免發生混亂，所以三子不會接受訪問。最搞笑三子在台上參觀期間，突然即興起舞，又引發粉絲尖叫。活動尾聲時，三子走到台下在活動現場繞場一周，沿途跟粉絲揮手答謝支持，十足跟歌迷聚會一樣。三子在活動只逗留20分鐘，最後在下午4時離場。黃德斌攬實Edan解圍姜濤前日在社交網站上載翻唱隊友呂爵安（Edan）歌曲《E先生 連環不幸事件》的短片，以「K先生 連環不幸事件」為題。雖然姜濤深情演繹，更獲Edan彈琴伴奏，但不慎唱錯歌詞，將「誰曾如獲至寶，千金也不換......」唱成「垂輪毛盡錯戀，千金也不換......」隊友Stanley與Jeremy留言笑姜濤一副Chok樣唱錯歌詞很可愛。最爆笑是連《E先生》填詞人黃偉文（Wyman）也轉發「錯體版」短片，並揚言會為了姜濤而改歌詞，更要立帖存照咁話！姜濤留言：「讓大師改筆，受不起。」此外，由Edan、Anson Lo及黃德斌主演的ViuTV劇集《大叔的愛》昨日釋出劇照，講述Edan在巴士上被誤會非禮女乘客，黃德斌為他解圍後將Edan擁入懷中，德斌笑言是「巴士奇遇結良緣」！自認貧窮的Edan是巴士常客，經常趁坐車與Anson Lo短訊傾劇本，又踢爆對方拍咀戲時加戲。正在拍賀歲片的Edan被同片的吳君如上載了玩「麻甩佬」濾鏡的照片，十分搞笑。