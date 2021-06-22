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Anson Lo電到Serrini腳軟

2021-06-22 列印
■Anson Lo與Serrini貼到實表演。
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MIRROR成員Anson Lo前晚為Serrini最後一場《SERRINI "I'M (NOT) FINE, THX.》演唱會任嘉賓，Anson Lo甫出場已引得全場叫聲震天，Serrini也情緒失控，兩人不停大跳貼身舞，近乎面貼面四目交投公然「調情」，其間Anson Lo問Serrini這個距離是否舒服，Serrini大呼腳軟及緊張，並表示花姐指Anson Lo為她獻出第一次跟女藝人近距離辣身舞。未知是否被Anson Lo電暈，她上樓梯時絆腳跌倒，危急關頭獲Anson Lo扶住，兩人齊穿白色令她笑指情景如結婚。

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