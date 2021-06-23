陳逸璇（Jolie）相隔兩年，最近再推出新歌《不再分離》，此曲是Jolie即將推出的首張個人大碟《TASTING》的頭炮，該專輯會收錄8首耳熟能詳的外語改編廣東歌，用上她偏愛爵士風重新演繹。整張專輯由概念、選曲以至音樂製作，Jolie亦有參與其中，她感恩在疫情下反而有更充裕時間，與監製葉廣權溝通及製作。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 場地：Wood 16翻唱葉德嫻和蘇永康都曾經演繹的《不再分離》，原來是Jolie提議，「《Say You Love Me》係首好經典嘅R&B歌曲，我細個已經好鍾意，係Patti Austin嘅歌，知道公司幫我籌備呢隻碟，就知道可以做呢首歌，首歌廣東話版本係葉德嫻80年代唱，之後阿公（蘇永康）90年代唱過，o依家到我2020年再唱，係時候畀個新鮮感覺呢首歌，我呢首係好抒情、舒服、溫柔體貼，好sweet嘅一隻歌。」由於監製葉廣權要求Jolie用新聲線演繹，因疫情反而令她多了時間準備，「首歌真係難，好高音，我聽英文版本，配廣東歌詞要唱到英文嗰個味道，真係要好好鍛煉，我要搵把聲係啱呢個tone去演繹呢首歌，真係搵咗好耐，搵咗成一、兩個月，入咗去錄音室試過，但係監製話唔鍾意，返去再搵過，試咗兩、三次先搵到呢把聲，之後我要捉緊呢把聲日日練，變咗一唱出嚟就係呢把聲，因為疫情延後咗（出碟），畀咗我好充裕時間，去每首歌都咁樣去研究。」以往只試過出EP，首次灌錄大碟令Jolie特別緊張養聲，「我養得好犀利㗎！我哋要一氣呵成錄兩、三個月唔停，會迫自己早瞓，盡量少講嘢，唔去嘈雜地方，飲好多好多水，呢樽有一公升（舉起私家水樽），每日規定自己飲3至4樽，飲完好有成功感，飲水真係好有用，唔單止養聲，仲可以去水腫，減肥一流。另外我會係咁煲劇，因為夜晚我盡量唔想講嘢，畀把聲休息，煲劇就唔使出聲，之後就瞓到自然醒，令自己有充足嘅睡眠。」