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林家棟獲古天樂送「大禮」見紅

2021-06-23 列印
■將出任導師的家棟，與文念中、劉天蘭、雷楚雄及莫少宗等出席活動。
■家棟笑言通關後要去韓國一轉整容。
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　　林家棟出席「香港電影美術學會」《開班！電影美術及服裝造型十三課》記者會。家棟拉起頭髮表示與古天樂拍新片《惡行之外》時受傷，「我額頭，磨薑！古仔送禮物給我。」他憶述受傷經過，「導演真好不會叫停機，我額頭已很痛仍繼續演，拍完就流血，現場是荒廢舊屋好邋遢，怕細菌感染去醫院縫了10針。導演說很鍾意那場戲，我說是用血肉來換！」



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