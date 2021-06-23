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Jack Huston擔任男主角 馮德倫興奮執導美劇《基度山恩仇記》

2021-06-23 列印
■Jack Huston演出亦有份參與《基度山恩仇記》編劇工作。
■馮德倫深信跟團隊能重新演繹這個經典故事。
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　　馮德倫落實為改編自法國古典名著《基度山恩仇記》（The Count of Monte Cristo）的美劇擔任導演兼監製，他發聲明表示興奮；而該劇由電視劇版《雪花高離奇命案》（Fargo）英國男星Jack Huston主演兼編劇，據悉將加入更多亞洲元素。



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