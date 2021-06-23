  • 2021年6月23日 星期三
  • 26º
  • 93%
熱門： 英華書院壹週刊蘋果日報消費券打針優惠

日報新聞 > 娛樂

十歲愛犬患癌 林夏薇出席慶功宴崩潰爆喊

2021-06-23 列印
■做埋歌手的陳展鵬，預告今年會推出3首歌。
■林夏薇擔心愛犬病情，忍不住在慶功宴上落淚。
十歲愛犬患癌 林夏薇出席慶功宴崩潰爆喊
Previous Next

　　TVB劇集《逆天奇案》大結局錄得30.2點收視，暫時是今年兩線劇單集收視冠軍，前晚林夏薇心情複雜出席慶功宴。原來她飼養的10歲愛犬「金豬」確診患上癌症，前日接受電腦斷層掃描，待出報告再決定是否做手術，她非常擔心愛犬年紀大做全身麻醉後不醒。原先劇集收視佳好值得開心，但狗狗的事令她大受打擊，席間忍不住落淚。她說不敢在「金豬」面前喊，怕牠不開心，只能盡最大努力去醫治牠。

　　而陳展鵬因拍邵氏劇集姍姍來遲，他表示父親節不用開工，分別與爸爸及外父慶祝，女兒小豬比拿拖鞋及為他按摩是最好禮物。另外，儘管該劇有好成績，但馮盈盈冇打算派福利。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd