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Jeremy盼破冰為花姐化妝　MIRROR傳明年7月紅館開騷

2021-06-23 列印
■MIRROR傳將入紙申請明年7月開紅館騷。
■Jeremy於節目中專注為花姐替身「花膠」化妝。
花姐
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　　人氣組合MIRROR盛傳將於下月入紙紅館，申請明年7月檔期開10場演唱會。而前晚播出一集ViuTV節目《調教你MIRROR》，為平日以「黑灰Tone」打扮的經理人花姐（黃慧君）設計新造型，惟製作組卻找來跟花姐神似的特約模特兒「花膠」作替身，12子分組為她襯衫、化妝、Set頭，眾人全程搞搞震，唯獨負責化妝的李駿傑（Jeremy）最認真，主持梁祖堯即大爆改造目的是幫Jeremy與花姐破冰！Jeremy也直言未試過跟花姐咁Close：「希望有日可以幫花姐化妝。」



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