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岑麗香爆大仔呷乾醋動粗

2021-06-23 列印
■岑麗香要出席記者會見人，成為減肥動力。
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　　產後只有個多月的岑麗香，昨日Fit爆現身宣傳新劇《寶寶大過天》，現時距離理想目標體重還要減5至10磅。香香自爆《寶》劇播出第一集同大仔Jacob一齊睇，豈料吸收能力好高的兒子，竟然學劇中小朋友打她，又妒忌她抱另一個小朋友，但她如何解釋Jacob都唔明，而且兒子經已兩歲開始有點反叛，唯有提醒自己每日要學習忍耐。



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