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盧慧敏做歌手冇打算同Ian合唱

2021-06-23 列印
■盧慧敏與許廷鏗戴住口罩為店舖宣傳。
盧慧敏做歌手冇打算同Ian合唱
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　　盧慧敏（Amy）與許廷鏗（Alfred）出席口罩店開幕，Amy早前因拍短片與音樂有關，公司讓她試唱歌，並否認是男友Ian（陳卓賢）要求做歌手，她又表示不會跟男友學唱歌，兩人亦未有情侶檔合唱計劃。她更強調不會要求Ian寫情歌給她，「我平時有聽他歌便夠，與市民大眾一起聽便可，不需要私有化，在公在私都覺得他是個好歌手，我覺得他聲線很有辨識度，唱歌很好聽。」而Alfred忙為周六音樂會排練及為新歌錄音。



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