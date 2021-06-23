食完唱餘波被老友誣衊不忠致分手 麥貝夷嬲爆裕美恩將仇報

35歲麥貝夷（Karene）被「賤男」舊愛食完唱風波仲有後續。之前無辜「被第三者」的裕美力證麥貝夷跟由佢介紹的Edmond拍拖後，仍借住做Happy Live跟翟威廉維持「炮友」關係。麥貝夷不忿被屈，隔空反擊裕美恩將仇報，當年她力挺呢位好姊妹冇背夫偷食黃子恆，發夢都估唔到裕美放冷箭，多次喺背後生安白造，向Edmond指她不忠，搞到兩人分手收場。採訪：方騫平 攝影：張詠森 場地：Wow Fitness麥貝夷早前接受本報訪問時委屈哭訴俾「賤男」舊愛「呃食」，好彩做女仔識得保護自己，要求男方戴避孕套進行安全性行為，不過，呢次經歷hurt到要睇精神及心理醫生，而醫生建議她要多做運動舒展身心，切忌屈喺屋企胡思亂想。加上經理人有意今年幫她出一本寫真書，所以近排Karena頻頻去健身室，而擁32C堅挺上圍的Karene嫌pat pat同大腿線條唔夠靚而狂操下身，她辛苦到猛叫：「oh my god！好痛啊！」認舊愛曾問跟翟威廉關係對於裕美曾向本報爆大鑊，話睇唔過眼Karene對Edmond不忠，仲話賠乜都得力證麥貝夷同Edmond拍拖期間仍持續約「炮」。麥貝夷堅持裕美呢個指控得啖笑：「Edmond係由阿美介紹嘅，之後我哋一齊住，我有照顧佢兩老，有時間會做家務，學煮嘢畀Edmond食，而拍拖期間我係有上Happy Live，因為係工作，Edmond係知嘅，當時佢又話ok，咁我咪去囉！」另外拍拖初期，Edmond亦曾因她跟翟威廉食Pizza的報道而問過兩人關係？Karene當時答：「唔係啩！只係開live前去食個Pizza啫，翟威廉係個幾gentleman嘅男仔，如果你唔放心，咁介紹你識呀？」之後Karene就介紹咗Happy Live嘅人畀Karene識，「有時完咗Happy Live，Edmond仲會嚟接我走。」麥貝夷補充。指裕美生安白造Karene愈講愈傷心，「有次遲咗放學，凌晨12點幾先返到屋企，Edmond問我點解？當時仲唔知有人從中挑撥，搞到佢懷疑我！去到鬧分手時，Edmond就質問我：『有冇對佢不忠？』佢坦白話係阿美同佢講，指Karene有其他男仔，嗰一刻我吓一聲呆咗！真係好hurt，好失望，點解我攞個心出嚟同阿美做朋友，佢要喺背後做呢啲事呢？」被問到跟Edmond的性生活是否唔太協調？麥貝夷認真諗咗陣話：「Edmond係健康正常男人，我同佢冇呢個問題，我性需求唔大，唔使要搵炮友！而且當時我仲要做埋幼稚園代課老師，兼要照顧佢兩老，都幾攰。」她反指裕美有精神病：「呢件事不實到一個點，但佢又好肯定咁，幾激動咁講出嚟，仲要塑造到我係一個好隨便嘅女仔，唔知有乜嘢刺激到佢咁做，佢精神狀態係咪好唔穩定呀？我根本冇做錯嘢，佢鍾意點講，我控制唔到，最慘係令到媽咪擔心啫。」