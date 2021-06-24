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9年間公演逾160個劇目 汪明荃全力栽培粵劇新秀

2021-06-24 列印
■汪明荃透露八和未來的動向。
■汪明荃與謝雪心等為粵劇新秀演出開幕拜神。
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　　汪明荃（阿姐）昨日穿上旗袍現身油麻地戲院，與謝雪心等為粵劇新秀演出開幕拜神，阿姐指出由八和會館和康文署大力推動「粵劇新秀演出系列」計劃至今踏入第10年，過去9年公演超過160個不同劇目，栽培好多人才。而昨晚粵劇新秀演出開鑼，由藝術總監新劍郎指導一班新秀演員演出《獅吼記》。

　　阿姐又說油麻地戲院要重整擴充，附近的垃圾站及露宿者之家都會有所改動，整個工程大約要4至5年時間，因此今年11月會轉移到高山劇場新翼演出，而新翼的座位有600個，比油麻地戲院多一倍座位，預計今年會演出97場。



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