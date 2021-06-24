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《除暴》內地票房勁收 周家怡讚衛詩雅好搏命

2021-06-24 列印
■周家怡大讚與梁朝偉及劉德華合作好開心。
■衛詩雅在《除暴》中有新造型。
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　　由劉浩良執導及編劇的英皇電影《除暴》，演員有吳彥祖、衛詩雅及春夏等，內地票房勁收近六億五千萬港元，並獲提名第30屆華鼎獎中國香港最佳影片，在片中特別演出的鮑起靜也獲提名最佳女配角，香港定於今日開畫，前晚電影舉行特別場，周家怡、泳兒、楊天宇及曾樂彤等現身撐場。來支持衛詩雅的周家怡表示：「我知道有一個鏡頭，她的頭要『澎』一聲撼落地下，她真的很拚搏！」

　　家怡與樂彤有份參演大製作《金手指》，跟梁朝偉及劉德華同場，家怡坦言最初好緊張，但去到現場開工，會變得好享受，因為兩大影帝都是好前輩，導演莊文強也非常好，盡量令現場氣氛變得輕鬆，不會令演員緊張。



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