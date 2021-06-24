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陳凱琳一家四口Staycation慶生

2021-06-24 列印
■陳凱琳與老公嘉穎及囝囝玩水。
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　　昨日是陳凱琳（Grace）的30歲生日，她日前出席活動時透露事先要求老公鄭嘉穎不用刻意炮製驚喜，一家人簡單食飯慶祝就好。今日Grace就在社交網分享之前在酒店Staycation的短片，見到嘉穎為她慶生，一家人又到泳池玩水，非常溫馨。至於好友龔嘉欣和譚凱琪也安排日本壽司大餐為她慶生，令Grace大感滿足，她留言表示正式踏入30歲，感謝所有為她慶生的朋友以及他們對自己的愛，並祝願自己能在智慧和信念中繼續成長。



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