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宋仲基《波哥大》秘密復工

2021-06-24 列印
宋仲基《波哥大》秘密復工
■劇組公開宋仲基（小圖）在《波哥大》的背影照。
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　　韓國男神宋仲基孖李熙俊主演的電影《波哥大》去年開始在哥倫比亞拍攝，因疫情關係，劇組被迫停工，並於3月返韓，一度有指電影腰斬。不過電影公司昨日公開宋仲基背影的劇照，宣佈電影前日已重啟拍攝，預計3個月內煞科。

　　電影公司向韓媒表示：「雖然《波哥大》有大部分場面是要在哥倫比亞取景，但室內的場景可以在韓國拍攝。」預計在9月前完成在韓國的拍攝，再視乎哥倫比亞的疫情，有可能再赴當地取景。



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