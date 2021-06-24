惡死老竇 森美躁底子女學足 陳豪嚴管野蠻孻女 親自教功課

所謂「有其父必有其子」，父母就係仔女面鏡，影響真係可以好大。陳豪（阿Mo）和森美最近為真人動畫《比得兔2：走佬日記》粵語版配音，兩位型爸接受《頭條日報》訪問時，大談湊仔經，雖然二人均自認嚴父，但前者是「鼓勵型」，後者則屬「躁底型」。森美大讚阿Mo識得身教，後悔過去自己控制唔到情緒，搞到一對子女似足自己亂發脾氣，好欣賞溫文爾雅的阿Mo育兒有方。不過，阿Mo卻踢爆7歲大仔Aiden好百厭，仲教唆6歲二仔Nathan一齊搗蛋，並坦言已開始嚴管5歲野蠻孻女Camilla！撰文：黎寶倫 攝影：張詠森森美和陳豪於真人動畫《比得兔2：走佬日記》中，分別再為「比得」及「賓仔」聲演，故事講述碧雅（露絲拜恩 飾）將比得的頑皮事蹟寫進兒童書，搞到人人當他是百厭星，更常被「爸爸」湯瑪士（當勞格利遜 飾）誤會兼責罵，於是比得決定離家出走！對媽咪駁嘴駁舌現實中，身為DJ的森美稱兒時並唔曳，功課做遲一個鐘已自覺好百厭，但卻坦承最叻駁嘴。回想小學5年班被媽咪打，當時他竟反駁：「你有咩資格打我呀？你又唔係上帝！」事後見媽咪垂淚幫他捽藥油，森美才知道對方很錫自己，故現時對子女發了脾氣，也會搵機會向他們解釋，「每個家長總有一、兩次控制唔到情緒，但記住話番畀佢聽點解鬧佢，要畀佢知道你錫佢、關心佢。」曾患抑鬱症日日黑面、挑剔人的他，睇到子女長大後有樣學樣，也認為身教十分重要，並讚阿Mo教得小朋友乖巧又快樂。主張鼓勵子女多作嘗試的阿Mo，讓小朋友從錯誤中學習與成長，作為家長也應盡量管理情緒，透過講道理教育下一代，但他直言，若仔女打交便會馬上喝止。三個仔女中誰最百厭？阿Mo爆大仔Aiden似足戲中的「比得」，「佢好聰明、好多主意又會坐唔定，四圍搞事，但開始有『我又衰咗喇』嗰種心態。（帶頭搗亂？）佢咪同細佬講『你咁咁咁』，叫佢去做囉，但細佬好乖、好聽話。」又指二仔Nathan似自己，雖然食飯、做功課慢吞吞，但會自己妥當完成；而孻女Camilla則較野蠻任性，同時也很討人歡心、好嗲兼貪靚。督促仔女做功課問會否偏心錫住囡囡？阿Mo否認，更稱比教仔更嚴，「佢好細個已經表現到有啲對抗，所以要畀佢知道需抱住認真態度去對待功課、老師，佢嬲我都冇計，你筆劃錯咗，我就擦晒佢，你再寫錯，我擦一百次都係咁，直至你學識為止。」語畢森美抵死笑指，試過將兒子的「核突功課」擦晒，豈料大懵沒告訴囝囝，仲要怪對方欠交功課，結果囝囝楚楚可憐向他解釋：「我做咗㗎！但返到去一打開成版功課冇咗。」森美續笑道：「當時我唔出聲，叫佢寫番好，仲話佢『你返學唔Check吓功課先出門口㗎咩？』哈哈！」