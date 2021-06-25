68歲的資深演員夏玉麟兩年多前確診患有肺癌第四期，演過400多套戲的麟哥本想趁餘生撰寫自傳《我的大半生》，記錄小人物成為淪落人的故事，但病情急轉直下，o依家痛到全身無力，眼睛開始睇唔到嘢，已被送往佛教醫院，他只能透過《頭條日報》完成心願，口述演藝生涯45年點滴，大讚張國榮、郭富城、黎明、鄭少秋、米雪等。採訪：方騫平 攝影、譚壹致女藝人劉思希與夏玉麟因拍過TVB劇集《愛．回家之開心速遞》結緣，思希知道麟哥冇兒冇女，年老無依，除為他發起眾籌，仲會Keep住了解吓他的狀況及需要。上周六（19）麟哥接受完《頭條日報》訪問後病情急轉直下，連行都行唔穩，晚上跌倒於浴缸，冇法開門拎思希為他柯打的外賣，最後思希見麟哥失聯數小時，唯有報警求助，警方深夜破門入屋將他救起，在無法自理下，麟哥幾唔情願都被送入醫院。在台灣國立政治大學畢業的麟哥，本是名中學老師，亦是葉問門人，跟張國榮（哥哥）、萬梓良同期訓練班學員，拍過《鱷魚淚》、《大地恩情》等經典劇集。講到演藝生涯難忘點滴，他指最自豪連樂壇大姐大梅艷芳都視他為智者，喺片場向他探討「人生有咩意義？」更爆曾被哥哥「抽水」，他氣若游絲說：「嗰時我得20幾歲好年輕，張國榮成日摸我個肚皮話『點解你咁正嘅？』佢真係好好人，就算上咗位做主角仍然好關心我，會問我『食咗飯未？』」至於城城最有義氣：「好記得因為要趕住返學教書，但導演唔放人，我係小角色no say，最後城城代出頭，我真係好多謝佢。」另外，鄭少秋及米雪好尊重他，天王劉德華、天后王菲對他都相當客氣，而他最佩服喺北京來港發展嘅黎明嗰份毅力。麟哥還記得當日同張家輝拍劇集時，他沉默寡言，有啲鬱鬱不得志，不過，麟哥慧眼覺得家輝有好大發揮空間，將來一定會紅：「喺呢行45年體會，唔係1加1等於2，而係好靠運氣，但知識就係寶庫，永遠帶唔走。」