ToNick將於7月3及4日在九展舉行一連兩場《Here and Now演唱會2021》，他們選此主題是希望此時此地社會氣氛下，同大家一齊撐落去。對於門票開賣即爆，他們感激樂迷支持，見到一票難求更決定跟「黃牛」在網上對談，他們笑言望感化對方重回正路。講到早前宣傳片搵來ERROR成員阿Dee、游學修和林明禎等拍攝，他們大賣關子是否正是演唱會嘉賓陣容。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 化妝：Kylah Chan 服裝：@levis_hongkong恆仔表示今次選擇主題大家想了很久，最終決定用「Here and Now」，因這兩年大家很多感受及情緒，「我哋討論咗好耐，不如講番o依家喺呢度，我哋應該點樣行落去呢！？我哋點樣互相扶持互相守望呢！？情願喺呢個演唱會度帶番一啲力量畀大家，所以就叫『Here and Now』。」對於演唱會門票開賣即爆，恆仔坦承有討論過加場，但最終怕綵排不足放棄，「場地係得嗰幾日，如果我哋加場排練時間就會少咗，我知道令到好多人失望，我哋自己都掙扎咗好耐，希望好似小龜咁講，我哋呢兩場盡力做好佢。」晨曦又解釋同事發現「黃牛」，於是決定網上對談，「點處理好？我咪同佢傾吓囉！（恆：理性討論）係理性討論，可能佢都有佢難處呢，但呢個行為真係對真心想入場樂迷唔公平。（係咪請佢睇？）佢個post都delete咗，可能佢反省緊，哈哈！（係咪繼續用呢個方法感化「黃牛」？）呢個最好，呢個世界係需要愛，多啲溝通！」演唱會宣傳片搵來ERROR的阿Dee、游學修和林明禎等演出，ToNick再次感謝一班老友幫手，但大賣關子他們是否就是嘉賓，小龜說：「我想保留少少秘密，希望啲嘉賓出嚟嘅時候個energy大啲，希望大家係期待嘅！（恆：我爸爸媽媽會嚟！）當你知道邊個嘉賓嚟係冇咁大感覺。」不過五子強調每晚都會有嘉賓現身。另外，他們趁演唱會其間推出兩隻碟，一隻黑膠碟會以重新灌錄舊歌為主；另一隻新歌專輯會放在名叫「To Nick」的搪膠公仔的USB內，玩食字「度力」幫大家打打氣。