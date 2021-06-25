  • 2021年6月25日 星期五
  • 27º
  • 94%
熱門： 蘋果日報加薪港鐵蔡一鳳打針優惠

日報新聞 > 娛樂

林峯隔空示愛整喊老婆

2021-06-25 列印
■張馨月忍不住隔空錫錫林峯。
Previous Next

　　林峯驚喜現身內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行5》新一集，並隔空在視頻中親自將寫好的情信讀給老婆聽，場面感人。阿峯說：「致我親愛的老婆張馨月，我們結婚一年了，老婆你也變得成熟，學會幫老公去照顧所有家人，當一個大嫂。不管這趟旅行是否能讓所有人都理解我們的愛情，我也想讓全世界都看到你的好。張馨月我的老婆，我愛你！」張馨月就邊哭邊說︰「我也愛你。」兩人更透過視像隔空錫錫，十分甜蜜。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd