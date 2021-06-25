林峯隔空示愛整喊老婆

林峯驚喜現身內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行5》新一集，並隔空在視頻中親自將寫好的情信讀給老婆聽，場面感人。阿峯說：「致我親愛的老婆張馨月，我們結婚一年了，老婆你也變得成熟，學會幫老公去照顧所有家人，當一個大嫂。不管這趟旅行是否能讓所有人都理解我們的愛情，我也想讓全世界都看到你的好。張馨月我的老婆，我愛你！」張馨月就邊哭邊說︰「我也愛你。」兩人更透過視像隔空錫錫，十分甜蜜。