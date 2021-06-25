62歲陳秀珠網上宣佈離巢

62歲的無線資深女藝員陳秀珠入行逾40年，近日在社交網宣佈離巢，有指是為照顧身在加拿大的兒子，而她參演的古裝劇《一笑渡凡間》應是告別作，她留言：「人生有幾多個十年，而我可以用咗40多年時間做着同一樣的工作，毋庸置疑的當然超喜歡它帶給我時喜時悲、時晴時雨的心情，相信也是時候停一停、唞一唞，再放眼看看有否更遠更新的事情可以做吧！地球是圓的，告別並非終結，只是嘗試開展另一段生活模式。」