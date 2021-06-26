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首度推出個人專輯 EXO成員D.O.下月單飛

2021-06-26 列印
■D.O.下月推出首張個人新專輯，正式單飛出道。
■D.O.（左）在《與神同行》中表現大受好評。
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　　韓國人氣男團EXO成員D.O.除了跳得唱得之外，他於演戲方面亦有成就，瓣瓣掂的他，於今年1月完成兵役退伍，當時他就曾透露將會推出個人專輯，fans等了近半年，昨日終於有D.O.的個人專輯新消息，據其所屬的SM娛樂指，D.O.預計會在7月底推出個人專輯。雖然D.O.曾發行過個人單曲《沒關係》，也為電影《Cart》演唱過OST歌曲《吶喊》，但今次是他首次推出個人專輯，可算是正式以Solo歌手再出道。

　　D.O.除了個人唱片之外，亦會繼續演戲，他將會拍攝《與神同行》導演金榮華的科幻新作《The Moon》，亦會演出改編自台灣賣座電影的新作《不能說的秘密》。



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