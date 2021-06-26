7月壽星鏡仔蹤跡遍港九 Anson Lo獲粉絲斥30萬應援 Tiger靚相中環不停播

男團MIRROR人氣爆燈，令香港追星潮帶來新氣象，12子的後援會為支持偶像大灑金錢，不惜工本。7月分別有兩位成員Anson Lo（盧瀚霆）及Tiger（邱傲然）生日，二人的粉絲團「神徒」及「小虎隊」已密謀在港九新界各地展開應援活動，「神徒」斥資30萬在天星碼頭打造期間限定巨型廣告位及流動巴士宣傳；至於「小虎隊」亦在中環荷李活道一商業大廈二樓外牆訂了Digital Panel播放不同相片，展開7月圍城。有「教主」之稱的Anson Lo下月7日便踏入26歲生日，一班「神徒」早一個月前便為偶像籌備應援活動，頭炮是斥資10萬元租下尖沙咀五支旗桿附近的巨型廣告位，讓粉絲瘋狂打卡！昨日記者走訪尖沙咀，發現廣告位在天星碼頭當眼位置，廣告上寫上「HAPPY BIRTHDAY 7.7 ANSON LO」。現場吸引不少「神徒」朝聖，其中有兩位鐵粉攞住偶像名牌專誠往打卡，自稱學生的她們自劇集《男排女將》便喜歡Anson，稱對方無論唱歌跳舞都是完美。教主粉紅巴士周街走這個期間限定巨型打卡廣告會到下月8日結束，歌迷會準備了不少禮物在Anson Lo生日前後免費派發。亦有「神徒」包下生日粉紅巴士廣告，其中一條路線是尖沙咀碼頭至中秀茂坪的1A，巴士將於6月30日至8月24日每日行駛，還留言港島待續，每條路線埋單預計10萬，港九兩條便要20萬。至於另一成員Tiger（邱傲然）亦於下月3號22歲生日，一眾「小虎隊」日前開始為Tiger安排了一系列的生日應援，除了在新界和九龍準備了25個巴士站燈箱，更在中環荷李活道一商業大廈二樓外牆訂了Digital Panel輪流播放六張照片，Tiger昨日都有前往打卡感謝粉絲。小虎隊也在7月1至4日籌辦照片展覽，並製作了一系列的應援物品，包括精美相片集box set、與品牌合作的真皮杯套、口罩套等，認真揼本。姜濤踢腿襲擊「小Edan」此外，劇集《大叔的愛》將於下周一首播，由Anson Lo及Edan（呂爵安）主唱的劇集主題曲《突如其來的心跳感覺》，則於昨晚8點於各大音樂平台上架；而劇集的劇照及分集劇情曝光，當中Edan的喜感最搶眼。至於《調教你MIRROR》前晚播出一集安排成員學跳芭蕾舞，姜濤卻變「僵」濤，舞姿生硬被老師指其雙手似龍爪，踢腿時更多次踢到身後的Edan，令對方尷尬用手遮重要部位！12子也回到當年參加《全民造星》的試鏡場地，在導師和評判面前即場重唱參賽歌，Stanley（邱士縉）唱《愛是懷疑》，直言一直自我懷疑，又怕在鏡頭前講錯說話，失去以前的自信。Stanley和梁祖堯對話時也忍不住哽咽說：「一首好簡單嘅歌，我練習分配到嘅歌詞練咗兩天，都跟唔到拍子，我很嬲自己，點解自己咁差！」