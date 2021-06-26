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陳欣妍首扮古裝美女學做人妻

2021-06-26 列印
■Shirley首次穿古裝跳入遊戲世界。
■Shirley為熊仔頭學習做人妻。
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　　陳欣妍（Shirley）拍攝手遊廣告，如願以償首次穿古裝跳入遊戲世界，她在片中化身古代美女，穿越時空來到香港遇上熊仔頭，學習做現代人妻，打掃、煮飯o氹另一半，可惜最後慘遭熊仔頭欺負。一直有心願穿古裝的Shirley興奮謂：「好開心，覺得今次係吸引力法則，因為之前一直同經理人講想接到古裝工作，終於得償所願！」

　　Shirley曾沉迷手遊，課金不斷，目的只為聽到遊戲入面男主角磁性又溫柔的聲音，坦言：「遊戲中的男主角會哄你瞓，所以晚晚臨瞓前開嚟玩，好鍾意喺呢種幻想入面。」

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