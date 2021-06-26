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《聲夢》炎明熹唱R&B被指不夠放鬆

2021-06-26 列印
■Gigi與AGA合唱R&B，被Eric Kwok指不夠放鬆。
■JW自言不擅長唱和音，與Chantel合作好緊張。
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　　無線《聲夢傳奇》今晚播映第11集，炎明熹（Gigi）、何晉樂、黃奕斌、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美出戰，最低分學員將被淘汰。Chantel揀了歌手導師JW的歌，惟她忙應付考試，JW也要忙拍劇，只能爭取空檔排練。Chantel指：「遇到JW老師係好幸福嘅事，佢畀到安全感。」JW今次與Chantel合唱很緊張，因自己不擅長唱和音，壓力很大。

　　而Gigi則首次選唱R&B，獲導師AGA帶到舒文的錄音室進行特訓。Gigi在上一輪比賽被狠批咬字不清，舒文今次幫她改善咬字及懶音。Eric Kwok亦指Gigi對自己要求很高又勤力，性格卻阻礙她唱R&B時不夠放鬆。

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