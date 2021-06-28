《許廷鏗 X per se音樂會》前晚舉行，許廷鏗在演唱第一部份時已表現感觸；今次是他首次以獨立歌手身份開騷，當晚觀眾的反應，給予自己很大的鼓勵，如打了強心針，原本是一晚限定的新組合，現在則想有進一步的合作，還獲per se的Stephen讚他是藝人中的模範model。另外，有指許廷鏗將聯同梁祖堯為ViuTV的《全民造星IV》擔任導師，他表示自己尚未答允，因怕不夠資格，事關自己也是唱歌比賽出身，明白參賽者能否成為歌手或繼續行音樂路，一開始是很重要的，不想誤人子弟，所以要慎重考慮，加上擔心自己湊女團未必能擔當「和事佬」，而本身亦少睇女團，需要多溫習才作決定。