  • 2021年6月28日 星期一
  • 24º
  • 97%
熱門： 李家超鄧炳強變種病毒屯馬線蘋果日報

日報新聞 > 娛樂

未允任《造星IV》導師　許廷鏗最怕誤人子弟

2021-06-28 列印
■許廷鏗希望與per se繼續合作。
■許廷鏗在演出期間，一度感觸落淚。
Previous Next

　　《許廷鏗 X per se音樂會》前晚舉行，許廷鏗在演唱第一部份時已表現感觸；今次是他首次以獨立歌手身份開騷，當晚觀眾的反應，給予自己很大的鼓勵，如打了強心針，原本是一晚限定的新組合，現在則想有進一步的合作，還獲per se的Stephen讚他是藝人中的模範model。

　　另外，有指許廷鏗將聯同梁祖堯為ViuTV的《全民造星IV》擔任導師，他表示自己尚未答允，因怕不夠資格，事關自己也是唱歌比賽出身，明白參賽者能否成為歌手或繼續行音樂路，一開始是很重要的，不想誤人子弟，所以要慎重考慮，加上擔心自己湊女團未必能擔當「和事佬」，而本身亦少睇女團，需要多溫習才作決定。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd