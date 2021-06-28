Supper Moment九展騷催淚　 Sunny爆喊：好掛住台上感覺

一連兩場《Supper Moment一直相信演唱會》前晚於九展開鑼，今次他們選擇以歌會友少說話，每一環節歌單都藏了心聲。當唱到《同一》時，全場觀眾起立和唱支持，場面感人，Sunny忍不住閃着淚光說：「唱到《尋回一碗湯》，我諗起好多嘢，諗起我老婆，諗緊呢隊樂隊行了15年，這15年在你們覺得失意時，我們的音樂無意間支持了大家。原來你支持對我們來說同樣重要。這兩年疫情大家靜了下來，才知原來幾掛住在台上的感覺，好掛住你們！」當唱出《幸福之歌》時，Sunny終於爆喊，台下不少歌迷都感動得一同落淚。