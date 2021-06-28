學友4.3億放售淺水灣複式單位
泊爆避風塘肇禍 遊艇大火劫 連燒30艘
香港近年流行遊艇文化，不少人更非法居於艇上，成為「另類居所」，令避風塘泊位難求。泊滿船艇的香港仔南避風塘，昨日凌晨發生三級火警，焚燒逾六小時，火乘風勢，烈燄連環焚船，逾三十遊船艇損毀，當中以遊艇為主，...
2021-06-28
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習近平將發表重要講話 北京周二舉行「七一勳章」頒授儀式
中國共產黨成立一百周年。中共中央批准，周二上午十時，將在北京人民大會堂舉行「七一勳章」頒授儀式。而有消息指，屆時中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將首次頒授「七一勳章」，及發表重要講話。不過...
2021-06-28
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被爆與下屬偷情兼「犯聚」 英國衞生大臣夏國賢下台
被揭與已婚女助手偷情接吻違限聚及用人唯親的英國衞生大臣夏國賢，上周六提出辭職。首相約翰遜馬上委任前任財相賈偉德（Sajid Javid）接替夏國賢的職務。有關在內閣辦公室被偷拍的調查，英媒指目前衛生與...
2021-06-28
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維港1號入場價656萬
啟德「跑道區」首個住宅新盤——中國海外旗下的維港1號，日前開放示範單位及公佈首批價單，首批212伙涵蓋1房至3房戶，折實656.3萬入場，最快下月初開售。 中國海外地產董事總經理游偉光指出，「維港1號...
2021-06-26
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憧憬七一回歸 中央先送大禮 南向通理財通勢將出爐
七一回歸24周年，市場憧憬中央送大禮，料七一前後或有公佈，包括債券通「南向通」及大灣區「跨境理財通」。有消息指，債券通「南向通」仍可能在六月底出台，而「跨境理財通」即使七月有公佈，估計最快八月才見銀行...
2021-06-28
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歐國盃「西甲打吡」 創意對決
西班牙今屆歐洲國家盃三場分組賽控球率高，首兩仗卻打和，最後一輪才上力大勝斯洛伐克，全因司職組織型防守中場的隊長布斯基斯克服新冠肺炎回歸，令掃蕩和策劃回復秩序，助前線進攻更得心應手。此子又熟悉克羅地亞靈魂莫迪歷踢法，今晚十六強勢主宰中場率狂牛在丹麥中立場擊敗格仔軍團，客勝可捧。 （Now616、618台周二凌晨0:00直播） 沙維和恩尼斯達兩名巴塞隆拿傳奇退出國家隊，但狂牛堅持傳控踢法，首兩仗擁八十六和七十五巴仙控球率，卻僅跟瑞典互交白卷及一比一和波蘭。上仗鬥斯洛伐克，他們控球率依然高達六成六，幸有布斯基斯病瘉回歸，梳理中場及串連三線，整體侵略性即大增。右翼沙拉比亞上仗即交出...
2021-06-28
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【奢侈一下】生活太蹦緊想獎勵自己? 淺水灣玫瑰下午茶令你得到身心靈慰藉！
范柳原與白流蘇，玫瑰與家明，多少名家筆下主角，於淺水灣譜動人戀曲，那是上世紀的浪漫情懷。 淺水灣情調醉人，來吃茶偷閒半天最賞心。 淺水灣影灣園露台餐廳乘繽紛夏日，炮製玫瑰花園主題下午茶（見圖，即日...
2021-06-23
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今年3月2日，太極樂隊成員唐奕聰（Gary）因心臟病發突然離世，失去同甘共苦36年的戰友，鄧建明（Joey）、雷有輝（Patrick）、朱翰博（Ricky）、劉賢德(Hi-Fi德) 和盛旦華（蛇仔）相...
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社論——以鐵路為主 優化接駁網絡
建造幾經延誤的港鐵屯馬線，隨著昨天清晨第一班列車由宋皇臺站開出，標誌着這一條全港最長的新鐵路，正式投入服務，橫跨新界東西，必定大大提高人流往來的效率。同一時間，與這條新鐵路並行的交通運輸工具如巴士和小巴，將無可避免失去競爭力，客源趨向較少。港府要介入整體交通佈局規劃，安排其他交通工具轉型，發展成為鐵路的接駁工具。 城市以鐵路為集體運輸主幹，是理所必然的發展，既減少路面的交通擠塞，也減少汽車廢氣的排放，改善環境，更加縮短人流的運輸時間，提升社會的運作效率，對整體經濟發展有利。儘管以鐵路為主的運輸模式，對巴士、小巴、的士等交通工具構成競爭，甚至影響客源，但只要做好中央統籌，其實...
2021-06-28
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馬場浮世繪——十六匹拍賣馬全售出馬會微蝕
二○二一香港國際馬匹拍賣會，昨晨在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，逾百馬主和練馬師參加，十六匹拍賣馬全數售出，平均價為二百九十五萬元，中位價二百八十萬元，但有七駒是低於成本價成交。賽馬業務和營運執行總監利達賢...
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