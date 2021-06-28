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學友4.3億放售淺水灣複式單位

2021-06-28 列印
■學友多年來吸金力驚人。
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　　近日地產界消息傳出，張學友及太太羅美薇持有的淺水灣怡峰，罕有三複式單位，剛推出市場，連四個車位同時放售，叫價高達4.3億元，創屋苑新高。據知，學友在1993年以1,630萬元買入高層戶，2004年再斥資3,000萬買入複式單位，然後將單位打通，變成三層複式特色戶，總實用面積約4655方呎，每呎叫價逾九萬元，貴絕南區分層式住宅物業。現叫價較當年購入價高出3.83億元或逾八倍。



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