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梁朝偉59歲生日 孖劉嘉玲歎紅酒食壽包

2021-06-28 列印
■偉仔59歲生日，獲太太及好友慶生。
■嘉玲與偉仔經常結伴遊玩，十分寫意。
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　　男神梁朝偉昨日迎接59歲生日，太太劉嘉玲在社交網站上載為他慶祝生日的相片，留言祝賀：「Happy birthday。」吸引不少影迷送上生日祝福。已屆「5字尾」的偉仔未見任何歲月痕跡，雖然他少有公開露面，但與影迷心中形象無異，見到偉仔帶醉意托腮，臉上露出靦腆的招牌笑容，而桌上放住大大個為他賀壽用的壽包，相信是與太太及好友歎住紅酒慶祝生日。在嘉玲擔任經理人下，偉仔今年動作多多，他有份參演的漫威超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》已進入宣傳期，早前他更接拍與劉德華合作的英皇電影《金手指》，令影迷大感期待。



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