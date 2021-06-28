炎炎夏日，人人都玩水上活動消暑，無線花旦高海寧和陳瀅分別大晒出海相片，十分養眼。高海寧近日以獨處為題，經常出海同陽光玩遊戲，日前上載了一輯坐在衝浪板上的相片，更感性地寫道：「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方，如果痛恨所處的黑暗，請你成為你想要的光。」高海寧相中的泳衣外雖有貼身外衣，但在濕身下其好身材及比堅尼的輪廓仍呼之欲出。另外，陳瀅亦在社交網站上載無繩滑水的影片，更留言：「summer ready。」片中的她戴上cap帽及一件頭泳衣示人，並向鏡頭拋出手中的繩，自信動作被網民改外稱「陳型」。