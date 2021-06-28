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高海寧濕身晒養眼身材 陳瀅滑水被封「陳型」

2021-06-28 列印
■高海寧網晒濕身照好養眼。
■陳瀅滑水中途，拋開手中的繩被讚有型。
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　　炎炎夏日，人人都玩水上活動消暑，無線花旦高海寧和陳瀅分別大晒出海相片，十分養眼。

　　高海寧近日以獨處為題，經常出海同陽光玩遊戲，日前上載了一輯坐在衝浪板上的相片，更感性地寫道：「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方，如果痛恨所處的黑暗，請你成為你想要的光。」高海寧相中的泳衣外雖有貼身外衣，但在濕身下其好身材及比堅尼的輪廓仍呼之欲出。



　　另外，陳瀅亦在社交網站上載無繩滑水的影片，更留言：「summer ready。」片中的她戴上cap帽及一件頭泳衣示人，並向鏡頭拋出手中的繩，自信動作被網民改外稱「陳型」。

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