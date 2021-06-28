開紅館騷歌酬預埋離世好兄弟 太極痛說唐奕聰瞞病嘔血扮冇嘢

採訪：方騫平 攝影:譚壹致化妝：Kei Kei Ng
髮型：Seiko [email protected] 場地：Wako Sake Bar
去年是太極樂隊成軍35周年，6人簽晒合約，影晒宣傳海報，去年底隨時可以埋位，最後受疫情耽誤，一波多折，演出無期。Gary因為3月時猝逝，剩下5子陷入困局中，蛇仔說：「Gary都走埋，演出嘅事我哋都唔知點算好，直至兩個月前紅館突然話有期畀我哋，8月7至8日呢兩場太極《Rainbow After Rain演唱會》，應該係Gary保佑。」
Gary送畀太極的禮物
Hi-Fi德形容紅館Show是Gary送給太極的禮物：「7加8（8月7至8日開Show）係15，咁啱8月15日係Gary生日前夕，計完我都驚一驚，Gary好嘢！」一日兄弟，一世兄弟，更何況Gary有份簽約，Patrick表示今次歌酬會分成6份，Gary那份會交給遺孀Lotty。Patrick說：「我哋一直當佢喺度，只係見唔到真身，仙遊咗嘅Gary會周圍去。」
Gary唔想好兄弟擔心
回憶Gary生前點滴，兄弟們好有感受，Ricky說：「有次巡演佢食龍蝦同炒飯，食到要衝入洗手間嘔吐，因為門反鎖咗，隊中我同Joey Tang最瘦，我哋要潛落去廁格救佢，佢嘔到滿身都係，嗰晚仲着住啲污糟衫嚟瞓覺！」Joey同Gary最後一次睇Show喺美國Reno：「當時我哋做Kelly巡演，順道睇Foreigner演唱會。」Joey扮勁說：「哈！我仲批准佢食龍蝦O添呀！」此刻，蛇仔就爆Gary成日為咗食嘢發佢哋脾氣：「佢叫到成枱食物，我哋成日勸止，仲提佢要食得健康啲，唔好暴食，佢會黑面同發脾氣…不過，佢好為我哋，我聽返佢助手講，有次上台前，佢咳完一輪，示意叫助手行過去幫手掉垃圾，點知係張染滿血嘅濕紙巾，Gary見助手驚恐神情，淡淡然回話『我冇嘢，掉咗佢啦！』佢個人就係咁，唔理自己，淨係怕我哋擔心，我哋話佢係冇用嘅。17年佢心臟衰竭脫險後，佢係咁瘋狂做運動，勸咗佢唔好一下子游水游得咁激烈，但佢都唔理。」
Hi-Fi德係唯一最清楚Gary病危嘅兄弟：「17年我有去醫院探過佢，當時佢奇跡地精神，可以落牀做迎賓，佢係咁，唔會畀你睇到佢有幾大件事，只係輕描淡寫同我提過：『不如換咗個心啦！』因為我太太係醫生，佢會諮詢我太太意見，我先知佢狀況原來咁嚴重。」蛇仔心嗡說：「我會為今次演唱會盡量戒糖同戒辣，唐生走咗，下個應該到我，因為我係第2最肥，再諗吓，呢個年紀唔後生，應該差唔多喇…眼見林建名、廖啟智、錢國偉、髮型師Jacky Ma（馬桂燦）走吓又一個，而且疫情下彈埋今次唔知要停幾耐，做人真係要活在當下，學會珍惜！」