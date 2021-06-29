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任央視《電影之歌》嘉賓　祖兒阿Sa純白Look被讚仙氣

2021-06-29 列印
■祖兒演繹高難度的歌曲獲讚。
■祖兒、Kenny及阿Sa均以白色禮服出席盛會。
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　　容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）與關智斌（Kenny）這三位好知己聚首一堂，齊齊為央視頻道播出的《電影之歌》音樂會擔任表演嘉賓，她們與經理人霍汶希在社交網分享相片，祖兒留言感謝大會的邀請，以歌致敬百年經典；阿Sa在其社交網留言：「I love my friends。」祖兒、阿Sa和Kenny均以白色造型亮相音樂會，祖兒與阿Sa身穿優雅白色裙子充滿仙氣，Kenny的帥氣「白馬王子」Look亦被網民大讚靚仔。

　　祖兒在音樂會上演唱電影《建國大業》的歌曲《追尋》，將這首高難度的歌曲演繹得淋漓盡致，盡顯實力獲網民讚賞。阿Sa與內地歌手李昕融合唱《武漢日夜》主題曲《你真好》。



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