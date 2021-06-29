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鄭欣宜Serrini合唱 遊「叮叮」河任影

2021-06-29 列印
■欣宜與Serrini圓網民夢，齊齊合唱。
■欣宜與Serrini在電車上目及街上的靚仔。
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　　鄭欣宜圓網民期望，邀梁嘉茵（Serrini）推出合唱版《先哭為敬（尾班車 Version）》，並包電車遊「叮叮」河拍MV。欣宜透露與Serrini一直只是「網友」，拍MV日才是首次見面，而且一見如故，感覺好似來自同一塊料裁出來，大家各有風格但又好合拍，欣宜一見面就讚Serrini條腰，又說好羡慕。

　　合唱版MV拍攝當日，電車遊走銅鑼灣、跑馬地和中環，欣宜心情大好，未埋位時扭腰跳舞，風騷向途人揮手，被拍照時就擺甫士任影。電車駛到跑馬地運動場附近時，欣宜和Serrini手指指細聲講大聲笑，原來在睇靚仔。



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