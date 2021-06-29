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兩家人提早過暑假　 貝安琪Rosemary嬉水晒弗爆身材

2021-06-29 列印
■做了媽媽的貝安琪身材弗爆。
■貝安琪與Rosemary為囝囝安排暑期活動。
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　　貝安琪與老公Simon Van Damme育有一子​Sebastian，兩公婆於暑假前夕帶同囝囝到屯門黃金海岸酒店staycation，同行還有Rosemary一家。

　　貝安琪在社交網上載短片和相片，當然不忘晒泳衣相，雖然已經為人母，但兩人的身材仍然相當弗爆，再加上貝安琪的混血囝囝盡得父母真傳，眼大大、精靈又俊俏，感覺非常養眼！二人與囝囝在泳池嬉水，接着乘坐小火車兼參觀田園，Simon又玩滑翔飛索，最後兩家人再去high tea，看到眾人燦爛笑容，似乎玩得非常盡興。



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