欠債張致恒首上擂台求變 林作自誇夠實力 嘲鍾培生只識「閃吓閃吓」

林作和鍾培生積極備戰9月「百萬擂台戰」前，林作再鬧出是非，曾公開稱提名「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）參加「港姐」面試，但卻被對方踢爆不相識，他事後直認抽水，前晚談到已聯絡到對方介紹她拍廣告，會視她為頭號「作女郎」，有工作一定介紹給她。鍾、林之戰昨日開記者會，宣佈張致恒（Steven）將應戰，欠債纍纍的Steven首次上擂台，聲言決心想改變。鍾培生及林作昨日出席拳賽記者會，席間宣佈張致恒（Steven）會與網絡紅人大J對戰，Steven透過短片表示希望藉拳賽讓大家看到他想改變的決心，現在每日跑步練拳，望盡快成功減磅。他說：「我要多謝太太及家人支持，如果沒有他們的支持，我也沒有勇氣上台打比賽，第一次上台打拳，無論贏輸都希望得到大家的掌聲！」大J直言原本不想參加，但聽到對手是Steven後便答應，皆因對方愛在大灣區唱歌及參加生日派對，故值得一戰。裕美呻林作掛住練拳林作在台上表示過去三個月一直密集訓練、每星期均會在向柏榮拳館與各路高手實戰，不像鍾培生般只在家中花園「閃吓閃吓」，又踢爆他早前跟向柏榮拳館的下線對戰了一場，已被打成熊貓眼，自己於9月上場時一定打到他變豬頭！不過林作似乎唔記得早前參加拳擊業餘賽，成為黃明雋手下敗將一事。林作其後抱起女友裕美合照，又掀衫晒肌肉，更揚言目前大隻到足夠打死鍾培生，最好現在「就地正法」。林作自認一身飛債，七仙羽及麥玲玲均想捧場，媽咪則未知會否到場，「七師傅話會來現場作法，不知道是想幫我定想我死，哈哈！」裕美則嫌男友未夠大隻，由上而下都要改善，大呻林作心繫練拳而少見面，惟有陪他出活動當拍拖。讚「東涌羅浩楷」好單純而前晚二人就為網上直播節目《鍾林大戰》第一戰拍攝，帶領女組員對壘應戰。對於「百萬擂台戰」將於9月18日舉行，鍾培生稱不會跟林作有前哨戰打擂台，反而林作則會參與其他賽事。談到備戰情況，他表示操得超級fit，增加少少磅數。參加「香港小姐」面試的「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）澄清並不認識林作，事後林作直認抽水，但近日在社交網分享二人合照。林作前晚表示在網上聯絡Kirsten，因有做生意朋友邀Kirsten拍攝約會流動應用程式廣告，獲其兄回覆，林作說：「我諗住搵我保險旗下十幾個下屬眾星拱照捧她，她近期人氣高，點止我一個，好多男仔都想追她。」他更大讚Kirsten好sweet、友善又單純。問到可覺對Kirsten抽水，他說：「我有同佢解釋，她都好多謝我，因為抽水都係互利，絕對無壞處，我帶好多生意畀佢。」他又指未必要做Kirsten的經理人，但有工作機會一定帶埋對方，視頭號「作女郎」。