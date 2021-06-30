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CY望花姐「恩准」重返《造星》舞台

2021-06-30 列印
■CY和林德信齊齊出席活動。
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　　林德信（Alex）和陳澤言（CY）昨日出席活動，目前CY沒有簽約任何公司，選擇做獨立歌手，望明年推出個人單曲：「新歌已經有曲詞，但未正式錄音，做獨立音樂人幾開心，收入都夠食兩餐粗茶淡飯，哈哈！」對於《造星IV》正進行招募，CY表示朋友均愛好朝9晚5的穩定工作，未必想參加，反而自己相當掛念《造星》舞台，希望監製花姐「恩准」他回去幫忙，亦期待有港產女團。此外，Alex又指開設了個人網上頻道後，連剪片也學會，可謂「一腳踢」，笑認是被時代逼住成長。



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