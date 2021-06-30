陳凱琳Staycation慶生未趁機造人

陳凱琳（Grace）昨到旺角出席消費券宣傳活動，Grace一家四口日前到酒店Staycation慶祝其30歲生日，笑言未趁機會造人，今次是簡單為主，齊齊整整地一家人慶祝，見到兒子又游水又享受美食，在此環境下已好似家庭旅行一樣。阿姐早前舉行了演唱會，最近把握時間休息，稍後將為慈善騷擔任司儀及獻聲。阿姐早前為《好聲好戲》任主席評判，看好奪冠的陳自瑤是女一的材料，提到對方被選中為選美劇做女主角，阿姐戥她開心並希望能好好把握，又指對方入行快20年公司也應該畀機會。