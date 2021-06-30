環球唱片用咗兩年時間成功捧起陳凱詠（Jace）、涂毓麟（Oscar）及樂隊ONE PROMISE，今年再力推4組新人趙浚承（Gary）、曾比特、P1X3L及石山街。其中以34歲「老新人」趙浚承最有故事性。Gary是前4人男子組合Square成員，跟參加過TVB《衝上雲霄大選》嘅機師李柏煥（Brian）係舊隊友，Gary迷失10年，o依家重新出發。採訪：方騫平環球唱片好睇重趙浚承，加盟冇耐就推出新歌《My World》，除咗由大師級人馬舒文做監製兼填詞，另外又搵嚟陳欣妍（Shirley）任MV女主角，安排他抱起「女神」，有英雄救美場口。講番崎嶇際遇，他坦言當年由模特兒轉做歌手發展唔順利，最後決定解散，雖然落寞離開，但兄弟情還在：「冇得玩初期我都唔死心，會keep住作歌再掟啲demo去公司睇吓有冇機會單飛，最後採取迴避態度，唔再聽歌，甚至唔再去唱K，完全抽身做地產，幫叔叔公司出售名錶維生。直至兩年後發夢同楊千嬅合唱，醒番時崩潰爆喊，其實楊千嬅唔識我，個夢只係牽動到我情緒，知道自己根本係放唔低歌手。」Gary於15年獲內地導演賞識，並於《星光大道》比賽奪得季軍。「加強咗自己信心，後來同環球董事總經理黃劍濤（Duncan）結緣。哈！可能佢欣賞我嘅恆心啩，咁多年嚟竟然仲有團火，所以再畀機會我！」問到34歲嘅Gary點跟樂壇一眾「小鮮肉」惡鬥？他大笑說：「咪贏個腦，贏自己年紀大，勝在有少少經驗囉，經驗之談明白到有啲嘢係控制唔到嘅，所以做好每件事，Enjoy就得喇，最緊要係隨緣同埋珍惜。不過我算幾好彩，咁啱重返樂壇，TVB開綠燈可以上音樂節目，多咗個平台嚟做宣傳。」除此之外，Gary仲會努力操肌，用6塊腹肌展示男人魅力嚟吸粉，笑言不論男、女，甚至「攣嘅」都唔拘！