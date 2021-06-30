Stephy驚喜現身《調教你MIRROR》 Jer學功夫掛住笑賴Edan

ViuTV節目《調教你MIRROR》前晚播出的一集，12子剖白心底話，姜濤表示要相信對方，保持初心；Ian表示如果大家維持這顆心，MIRROR不會隨便解散。Edan說入Camp前覺得成員之間的問題很難解決，因為冰封三尺非一日之寒，入Camp後覺得大家也有努力，問題解決後Enjoy得多而且亦找回那團火。另外，梁祖堯帶鏡仔跟黃飛鴻第五代弟子金博賢師傅學功夫，Jer因為唔認真而被攝製隊拍頭。接着，阿祖挑選跆拳道黑帶的Edan和Jer分別與金師傅格鬥，阿祖更叫Jer唱住《狂人日記》對打。之後曾與MIRROR拍攝《男排女將》的鄧麗欣（Stephy）驚喜現身，她向MIRROR成員逐一說出鼓勵說話，又在社交網上載合照並留言：「他們12，讓我想起我們9（指Cookies）！」