何超儀發律師信阻《Edge of the World》盜版

何超儀主演的荷里活動作《Edge of the World 》盜版情況猖獗，852電影公司發律師信阻止一切侵權行為。信中透露電影只在美國和英國的電影院及通過Amazon Prime Video和iTunes等授權串流媒體平台上映，亞洲並未上映亦沒有確實上映日期，當然也沒有正式的中文名稱。不過電影公司發現《Edge of the World》已可在亞洲的各種串流媒體平台上觀看或下載，中文戲名更稱為《王公》。信中強調「任何人把該電影非法上載到串流媒體平台上都在從事侵犯版權及盜版的刑事罪行，而且在亞洲提供下載或觀看該電影的平台都有可能觸犯相同的刑事罪行。」