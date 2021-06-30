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慶祝結婚兩周年 梁靖琪一家三口酒店玩水

2021-06-30 列印
■一家三口酒店玩水。
■酒店房的窗貼咗2字汽球。
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　　梁靖琪（Toby）與老公施雋賢（Jonathan）結婚兩周年，兩公婆到餐廳撐枱腳，Toby更獲贈玫瑰花，非常浪漫。她們又帶同囝囝施睿文（Roman）到酒店Staycation，Toby上載多張相片到社交平台，一家三口食大餐，又在泳池暢泳，Jonathan在泳池將仔仔拋高，逗得Roman開心大笑。Jonathan留言冧老婆：「又一年，時間過得真快。感謝您一直愛我們，關心我們和我們的家，期待一起變老。」



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