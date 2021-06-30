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自認屬於「非二元性別」 宇多田光討厭被區分男女

2021-06-30 列印
■宇多田光為新曲《OneLastKiss》在社交網進行直播！
■宇多田光在直播中稱厭倦男女性別之分！
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　　現年38歲的宇多田光日前在其社交網進行直播，其間她失驚無神介紹其身後的巨大熊仔公仔，表示是她的好友，並稱熊仔是個同性戀的男孩子，又提到6月份是「同志驕傲月」。談到她個人方面，宇多田稱自己不屬於男性亦不屬於女性，而是屬於「非二元性別」人士（Non-binary）！

　　在直播前數天，宇多田光已在其社交網發表文章，表示已討厭了被區分男女性別，亦受夠了「Miss」、「Mrs」、「Ms」等稱呼，覺得將自己的性別及婚姻狀況加在稱呼上，讓她感到很不舒服。宇多田又提出近年已出現了「Mx.」這個不代表男或女，可以用於任何性別的稱呼，應該大力推廣至被廣泛使用。



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