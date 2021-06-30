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脫離父親作為監護人案 Britney終獲胞妹開腔支持

2021-06-30 列印
■Britney被禁跟男友Sam Asghari結婚及生育。
■Britney終獲妹妹終開腔支持。
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　　美國前天后Britney Spears上周首度為移除父親作為監護人的案件作證，提到自己有如奴隸被逼舉行巡唱，又被禁跟男友Sam Asghari結婚及生育，更被逼裝上子宮環避孕。其歌手妹妹Jamie Lynn Spears一直未有發聲支持Britney而備受批評。

　　Jamie昨終於開腔，表示一直以來用妹妹的身分關心她是否快樂。她又解釋未有在社交平台公開支持Britney的原因：「或者我沒有如大家想像般在公開平台留下標籤（hashtag）作支持，但我肯定地告訴大家，早在沒有標籤之前我一直支持她，將來亦會一樣。」Jamie強調言論只代表她自己，不代表家人，並為Britney勇於發聲感到驕傲。



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