脫離父親作為監護人案 Britney終獲胞妹開腔支持

美國前天后Britney Spears上周首度為移除父親作為監護人的案件作證，提到自己有如奴隸被逼舉行巡唱，又被禁跟男友Sam Asghari結婚及生育，更被逼裝上子宮環避孕。其歌手妹妹Jamie Lynn Spears一直未有發聲支持Britney而備受批評。Jamie昨終於開腔，表示一直以來用妹妹的身分關心她是否快樂。她又解釋未有在社交平台公開支持Britney的原因：「或者我沒有如大家想像般在公開平台留下標籤（hashtag）作支持，但我肯定地告訴大家，早在沒有標籤之前我一直支持她，將來亦會一樣。」Jamie強調言論只代表她自己，不代表家人，並為Britney勇於發聲感到驕傲。