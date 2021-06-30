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Tiffany處女演戲與宋仲基結片緣

2021-06-30 列印
■Tiffany唱而優則演，將首度拍劇。
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　　韓國男神宋仲基今年演出《黑道律師文森佐》獲一致讚賞之後，他即接拍了另一套新劇《財閥家的小兒子》，同劇還有男星李聖旻及女星申鉉彬等演出。昨日再傳出少女時代成員Tiffany亦會加盟該劇演出。Tiffany一向專注於歌唱事業發展，今次是她首次演戲，據指本身是美國出生的Tiffany，在新劇當中，將會飾演僑胞的角色，十分切合她本身的身分。JTBC方面亦承認向Tiffany提出了演出邀請，該劇預計會在明年上半年播出。



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