湯怡寶貝女麥QQ終於有樣睇

湯怡和麥秋成在父親節當日宣佈囡囡麥QQ已經出世，昨日他們分別在社交網貼上全家福，麥QQ正式曝光。相中見到湯怡和麥秋成手拖手錫QQ，雖然只見到側面，但輪廓與爹哋十分相似，他們還穿上綠色情侶裝上陣，相信是為影全家福做準備，湯怡留言說：「今日我們家QQ十二朝喇！」麥秋成亦有留言，他表示囡囡的出現是一個驚喜：「往後在你的路途上也會充滿驚喜。不同的經歷會讓你茁壯成長，請保持着謙卑嘅心，勇氣和智慧，我們相信你會有一個幸福美滿快樂的天空。」