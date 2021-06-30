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保密失敗 口頭通知親友冇派帖 洪永城梁諾妍7.11擺酒

2021-06-30 列印
打鐵趁熱 ■洪永城仲有11日就做人夫喇！恭喜晒。
急於成婚 ■洪永城同未婚妻都鍾意小朋友，相信好快再有喜訊公佈。
廁所求婚 ■洪永城今年初在家中洗手間向Inez求婚成功。
共同嗜好 ■呢對準新人好喜歡做運動。
等做人母 ■Inez 不介意雙喜臨門。
痛失愛犬 ■愛犬的離世，令兩人更珍惜眼前人。
視如己出 ■兩人視已離世的牧羊犬CoCo如自己小孩，非常疼錫。
老公話事 ■Inez昨日出席眼鏡品牌活動透露洪永城正努力籌備婚事。
突然甩拖 ■洪永城與唐詩詠拍拖兩年半分手，當時不少人感到驚訝。
感情撲朔 ■唐詩詠回復單身後，感情生活一直成謎。
好友影響 ■洪永城老友黃翠如夫婦婚後生活溫馨，令他有結婚念頭。
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洪永城於本月10日與拍拖三年的模特兒兼健身教練女友梁諾妍（Inez）在社交平台報喜：「我們結婚啦！」不過呢對準新人未有公開婚禮細節安排及擺酒日程，只透露兩人各有各忙，洪永城要籌備監製電視劇，而女友又要專注健身中心搬店及拍節目，但肯定會在今年內圓婚。本報收到獨家消息，洪永城已定於下月11日在尖沙咀舉行婚宴招待親友，但他的保密工夫做到足，為免走漏消息，他只以口頭通知賓客日子及地點，未有派帖。

採訪:韋宏章



現年37歲洪永城與33歲的未婚妻Inez已落實於下月11日在尖沙咀K11Musea隔籬的瑰麗酒店擺酒，據知洪永城因領養的牧羊犬CoCo於上月離世，他與Inez非常悲傷，使他更加珍惜眼前人，而且受到不少已婚朋友的影響，令他有成家立室的念頭，故決定盡早迎娶Inez，組織幸福家庭。加上有見疫情放緩，婚宴場地限制放寬，決定將婚事盡早辦好，密密籌備中。但洪永城為免婚禮提早曝光，只向圈中好友度期，要求眾人騰出7月11日出席其婚宴，由於他仍未派發請帖，並只以口頭通知，相信是為了嚴防婚事外洩。

未婚夫要求高

另外，準新娘Inez於網上被爆真名是梁鳳妍而非梁諾妍，她昨日出席品牌活動時強調沒有隱瞞，亦不介意公開，因真名一早已在網上披露。談到婚期，Inez表示正在籌備中，有確實日子時會公佈，但她稱因疫情關係未落實。問到是否由洪永城話事，還是她主力籌備？Inez表示兩人都忙，不過就交由未婚夫負責，她指自己較隨性，但洪永城要求相當高，因此遇上少許麻煩。她笑說：「現在好似係我娶老婆咁，哈哈！建議佢當日着婚紗，我着西裝。」

洪永城於2017年與拍拖兩年半的唐詩詠分手後，翌年傳出戀上Inez。他於今年初向女友求婚成功，不過遭Inez踢爆過程搞笑又感人，因求婚過程在洗手間內進行。日前Inez出席節目錄影時，直言兩人都喜歡小朋友，不介意雙喜臨門，更稱有好消息會同大家講。
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